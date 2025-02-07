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    Слот прокомментировал разгромную победу над «Тоттенхэмом»

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Тоттенхэм
    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе над «Тоттенхэмом» (4:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    В финале мерсисайдцы сразятся с «Ньюкаслом».

    «У нас уже были на "Энфилде" несколько значимых вечеров, но да, выход в финал должен быть особенным, и это так. Так что да — это самый особенный вечер.

    В Нидерландах у нас только один кубковый турнир, и финал проводится в конце сезона, так что это новый опыт, но приятно.

    "Уэмбли" — особенный стадион для англичан, но также и для нидерландцев, потому что мы знаем историю стадиона и финалов. Очень приятно ехать туда (на финал 16 марта), но мы знаем, что нас ждет очень сильный соперник. Это очень хорошая команда, но и им также предстоит встретиться с очень хорошей командой.

    Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме было много травм, поэтому было трудно контролировать игру, но мы справились очень хорошо, а сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем они нанесли удар по воротам. Очень хорошая игра нашей команды.

    Нам предстоит сыграть еще много игр. Нам повезло, может быть, что мы уже вышли в плей-офф после шести игр в Лиге чемпионов, поэтому мы могли ротировать состав», — приводит слова Слота ВВС.

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