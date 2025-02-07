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    Сенников: Шапи? В МЛС высокий уровень футбола

    Футбол MLS
    Бывший футболист Дмитрий Сенников отреагировал на новость о новом клубе Магомеда-Шапи Сулейманова. Футболист перешел в американский «Спортинг Канзас-Сити».

    Дмитрий Сенников
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    Дмитрий Сенников

    «МЛС — интересный чемпионат. Америка очень сильно отличается от Европы, я там был много раз и в своё время пытался попасть в МЛС, но из-за нюансов не всё так просто. Я был на матчах, когда ещё Бекхэм играл за "Лос-Анджелес Гэлакси". Там достаточно высокий уровень футбола. Не могу сказать, что он глобально ниже уровня российского футбола.

    Для чего Шапи делать скачок в МЛС? Чтобы вернуться обратно? Обычно после Америки не возвращаются. Мне кажется, он будет там ходить по командам, как многие другие футболисты. Только Мовсисян хорошо заиграл в МЛС в молодости, и его заметили. Но Америка — это 100% лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев», — сказал Сенников «Чемпионату».

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