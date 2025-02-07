Сенников: Шапи? В МЛС высокий уровень футбола

Бывший футболистотреагировал на новость о новом клубе. Футболист перешел в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«МЛС — интересный чемпионат. Америка очень сильно отличается от Европы, я там был много раз и в своё время пытался попасть в МЛС, но из-за нюансов не всё так просто. Я был на матчах, когда ещё Бекхэм играл за "Лос-Анджелес Гэлакси". Там достаточно высокий уровень футбола. Не могу сказать, что он глобально ниже уровня российского футбола.

Для чего Шапи делать скачок в МЛС? Чтобы вернуться обратно? Обычно после Америки не возвращаются. Мне кажется, он будет там ходить по командам, как многие другие футболисты. Только Мовсисян хорошо заиграл в МЛС в молодости, и его заметили. Но Америка — это 100% лучше Алжира, куда перешёл Игнатьев», — сказал Сенников «Чемпионату».