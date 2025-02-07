В матче 23-го тура испанской Примерыбудут выяснять сильнейшего. Команды встретятся 7 февраля в 23:00 по мск.

Для «Райо Вальекано» важно не оплошать в этом матче, так как на кону стоит место в зоне еврокубков. До этого «пчелам» удавалось набирать очки в 8 матчах турнира подряд. Они выиграли в трех из четырех поединков. Так что хозяева в хорошей форме, чего не скажешь про гостей, которые проиграли три матча подряд и редко набирают баллы в играх чемпионата. Это привело «пусела» на дно таблицы.

Что касается очных встреч, то «Райо Вальекано» вышел победителем в последних трех, но лишь в одной удалось не пропустить.

Прогнозы и ставки

Узнаем, что предлагают эксперты и букмекеры:

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе за 2.02 рассчитывают на результативную игру.

в своем прогнозе за 2.02 рассчитывают на результативную игру. Фаворитом букмекеров является «Райо» за 1.51. На победу «Вальядолида» можно поставить с коэффициентом 7.30.

ИИ считает, что «Райо Вальекано» добьется победы со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Вальядолид» и других поединков Примеры смотрите на LiveCup.Run.

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