7 февраля в Манчестере состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии, в которомпримет. Начало игры в 23:00 по мск.

МЮ разочарован поражением в прошлом матче. Команда Аморима потерпела домашнее поражение от «Кристал Пэлас» (0:2) в АПЛ. Это был третий случай в пяти последних играх «манкунианцев» дома.

«Лестер» было воспрял духом, обыграв 2:1 «Тоттенхэм», однако этот запал быстро притушил «Эвертон», который нанес «лисам» сокрушительное поражение со счетом 0:4. Гости играют не так хорошо, как хотелось бы ван Нистелрою. Напомним, что в АПЛ команда находится в списке аутсайдеров.

Для МЮ выход в 1/16 финала дался очень тяжелой победой над «Арсеналом» в серии пенальти. «Лестер» же разнес КПР со счетом 6:2.

МЮ крупно побеждал у «Лестера» в последних трех матчах с разницей минимум в три гола. Это тоже стоит взять на заметку.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00, в котором рассказали, чего ждать от матча.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.00, в котором рассказали, чего ждать от матча. Букмекеры считают, что МЮ является фаворитом встречи. Котировки на победу в основное время составляют 1.32 и 8.60 соответственно. 1.14 и 6.20 — коэффициенты на проход команд в 1/8 финала.

Искусственный интеллект ожидает, что «Лестер» будет сильнее и выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете стартовые составы и статистику команд.

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