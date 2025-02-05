Стало известно, кто лидирует в рейтинге претендентов на ЗМ по версии Goal

Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»:
- 1. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;
- 2. Рафинья Диас, «Барселона»;
- 3. Ламин Ямаль, «Барселона»;
- 4. Роберт Левандовский, «Барселона»;
- 5. Килиан Мбаппе, «Реал»;
- 6. Винисиус Жуниор, «Реал»;
- 7. Гарри Кейн, «Бавария»;
- 8. Джуд Беллингем, «Реал»;
- 9. Джамал Мусиала, «Бавария»;
- 10. Флориан Виртц, «Байер»;
- 11. Антуан Гризманн, «Атлетико»;
- 12. Виктор Дьекереш, «Спортинг»;
- 13. Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»;
- 14. Коул Палмер, «Челси»;
- 15. Лаутаро Мартинес, «Интер»;
- 16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;
- 17. Усман Дембеле, ПСЖ;
- 18. Хулиан Альварес, «Атлетико»;
- 19. Александер Исак, «Ньюкасл»;
- 20. Омар Мармуш, «Манчестер Сити».
Напомним, что «Золотой мяч» вручается каждый год лучшему футболисту Европы. В 2024-м году эту награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.