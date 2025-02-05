ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Гонсалес В поисках нового Родри. Почему «Ман Сити» заплатил 60 млн евро за Нико Гонсалеса
  • 22:19
    • Лунин выйдет в стартовом составе «Реал» на матч против «Леганеса»
  • 22:12
    • Пулишич и Хименес — в стартовом составе «Милана» на матч Кубка Италии против «Ромы»
    Все новости спорта

    Стало известно, кто лидирует в рейтинге претендентов на ЗМ по версии Goal

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Золотой мяч Манчестер Сити Челси Ньюкасл Бундеслига Футбол Германии Бавария Байер Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Реал Мадрид Атлетико Серия A Футбол Италии Интер Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Португалия Спортинг Лиссабон
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах возглавляет рейнтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2025 по версии издания Goal.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»:

    • 1. Мохамед Салах, «Ливерпуль»;

    • 2. Рафинья Диас, «Барселона»;

    • 3. Ламин Ямаль, «Барселона»;

    • 4. Роберт Левандовский, «Барселона»;

    • 5. Килиан Мбаппе, «Реал»;

    • 6. Винисиус Жуниор, «Реал»;

    • 7. Гарри Кейн, «Бавария»;

    • 8. Джуд Беллингем, «Реал»;

    • 9. Джамал Мусиала, «Бавария»;

    • 10. Флориан Виртц, «Байер»;

    • 11. Антуан Гризманн, «Атлетико»;

    • 12. Виктор Дьекереш, «Спортинг»;

    • 13. Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»;

    • 14. Коул Палмер, «Челси»;

    • 15. Лаутаро Мартинес, «Интер»;

    • 16. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»;

    • 17. Усман Дембеле, ПСЖ;

    • 18. Хулиан Альварес, «Атлетико»;

    • 19. Александер Исак, «Ньюкасл»;

    • 20. Омар Мармуш, «Манчестер Сити».

  • Победители и проигравшие. Итоги январского трансферного окна
  • В крупнейших лигах Европы наконец-то смогут полностью сконцентрироваться на футболе
  • Вчера

    • Напомним, что «Золотой мяч» вручается каждый год лучшему футболисту Европы. В 2024-м году эту награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Арсенал» реванш у «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Смогут ли «Милан» и «Рома» определить сильнейшего в основное время?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Сливочные» не заметят «Леганес»
  • «Леганес» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьVIP: спорт и игры ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Беллуччи — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры