Невилл: Думал, с приходом Аморима дела в «Манчестер Юнайтед» пойдут на лад

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»оценил работуна посту главного тренера команды.

«Я думал, дела пойдут на лад с приходом Рубена Аморима. Ждал, что энтузиазм и новая система помогут, что под нее купят игроков, "Юнайтед" оттолкнется и пойдет наверх. Но мы видим полную противоположность этому. Стало только хуже, причем намного, и это поразительно. А до конца сезона будет еще много болезненных моментов, и это не может не иметь последствий.

Понятно, что Рубен Аморим никуда не денется, но чем больше ты проигрываешь, тем тяжелее убедить игроков в своих идеях, о которых он говорил в начале. Нужно, чтобы в них верили футболисты, однако если они проигрывают — и проигрывают с этими идеями, — подвергаются критике, то фокус смещается на них, а фанаты уходят недовольными.

Нельзя продолжать проигрывать. Это делает игроков несчастными, угнетает их и в итоге доводит до момента, когда они теряют веру в идею. Это скажется на старте следующего сезона. Аморим должен что-то сделать. Он не может изменить свой подход, поскольку положил слишком многое на этот алтарь и имеет на это право. Но, думаю, он проиграл в "Манчестер Юнайтед" уже больше матчей, чем в "Спортинге" за последние 75 встреч.

Ему это не понравится, но я считаю, что он должен упростить все. Ему может не нравиться Хойлунд, он может не считать Зиркзее отличным игроком, может не любить других футболистов — но надо выбирать из тех, кто есть, и придерживаться этого выбора», — сказал Невилл в своем подкасте.