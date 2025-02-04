Семин: Ничего страшного в ситуации с Бителло не вижу

Бывший главный тренервысказался о ситуации с

«Сейчас Бителло вернулся, оштрафуют его, жизнь продолжится. Ничего страшного я в этом не вижу. Раньше тоже такое было, из Южной Америки ребята не всегда вовремя в Россию возвращались.

Как бы поступил я? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Может быть, если этот игрок мне был бы не нужен, не доверил бы место. Того игрока, который не нужен команде, нет смысла возвращать в клуб. А если нужен, то, конечно, доверил бы», — цитирует Семина «Матч ТВ».

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В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 15 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал 8 голевых передач.