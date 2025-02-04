ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Казанский «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии
  • 22:09
    • «Ак Барс» разгромил СКА в матче КХЛ
  • 21:38
    • «Зенит» по пенальти выиграл у ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ
  • 21:22
    • «Локомотив» дома уступил «Спартаку» в матче КХЛ
  • 20:53
    • «Бавария» пролонгировала контракт с Дэвисом
    Все новости спорта

    Семин: Ничего страшного в ситуации с Бителло не вижу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался о ситуации с Бителло.

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Сейчас Бителло вернулся, оштрафуют его, жизнь продолжится. Ничего страшного я в этом не вижу. Раньше тоже такое было, из Южной Америки ребята не всегда вовремя в Россию возвращались.

    Как бы поступил я? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Может быть, если этот игрок мне был бы не нужен, не доверил бы место. Того игрока, который не нужен команде, нет смысла возвращать в клуб. А если нужен, то, конечно, доверил бы», — цитирует Семина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В нынешнем сезоне Бителло провел за «Динамо» 15 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал 8 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» выйти в полуфинал Кубка Испании?
  • «Атлетико» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Выйдет ли ПСЖ в четвертьфинал Кубка Франции?
  • «Ле Ман» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды выдадут голевую феерию?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьVIP: спорт и игры ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ле Ман — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леганес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.38
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры