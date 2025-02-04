Роналду сравнил МЛС с чемпионатом Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра»сравнил уровень Саудовской Аравии и MLS. В США играет аргентинец

«Когда я принял решение приехать сюда, я не думал, что лига так быстро вырастет. Но знал, что через год-два она станет топовой, как сейчас.

Люди не знают, но слишком много говорят и критикуют. Мне жаль, потому что это совсем другая реальность — когда говорят о Саудовской Аравии и когда говорят о США.

MLS — хуже? Очевидно, но поскольку это Саудовская Аравия, ее недооценивают. Но я знаю, что люди не понимают, о чем говорят… Те, кто здесь, понимают, насколько это ценно», — приводит слова Роналду Marca.