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    «Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция полуфинала Кубка английской лиги «Ньюкасл» — «Арсенал»

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    Лондонский «Арсенал» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» выиграл первый матч полуфинала со счетом 2:0 и сделал весомую заявку на выход в финал. Творцами победы стали Исак и Гордон, забившие по голу в каждом из таймов. До этого «сороки» прошли четыре стадии, выбив на первом этапе «Ноттингем Форест», а затем оставив за бортом турнира «Уимблдон», «Челси» и «Брентфорд».

    В прошлом сезоне «Ньюкасл» дошел до четвертьфинала, уступив там «Челси» в серии пенальти. Лучшим же результатом команды был выход в финал в 1976 и 2023 годах.

    «Ньюкасл» идет на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. В крайнем туре чемпионата подопечные Эдди Хау уступили на своем поле «Фулхэму» со счетом 1:2.

    «Арсенал»

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    «Арсенал» поставил себя в непростое положение перед ответным матчем, уступив в первой встрече со счетом 0:2. Лондонцы нанесли 23 удара по воротам, но лишь 3 из них пришлись в створ. На пути к этому полуфиналу «канониры» прошли три стадии, последовательно обыграв «Болтон», «Престон» и «Кристал Пэлас».

    В прошлом сезоне «Арсенал» вылетел довольно рано, проиграв «Вест Хэму» уже в 1/8 финала. В активе лондонцев две победы в этом турнире — в 1987 и 1993 годах. Еще шесть раз «канониры» проигрывали в финалах.

    «Арсенал» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ. В крайнем туре команда Микеля Артеты разгромила на своем поле «Манчестер Сити» со счетом 5:1.

    Личные встречи

    В последних 10-ти матчах на счету «Арсенала» 5 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз был зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» с коэффициентом 2.35.

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