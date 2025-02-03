Дуран — про Роналду: Счастлив, что буду играть и учиться у лучшего игрока в мире

Новичок «Аль-Насра»высказался о том, что он будет играть в одной команде с

21-летний форвард сборной Колумбии перешел в саудовский клуб 31 января.

«Я очень счастлив, что буду играть и учиться у лучшего игрока в мире. Это лучший в мире спортсмен. Я считаю его лучшим футболистом.

Я правда очень рад, что могу учиться у него и получил возможность поработать с такой большой звездой. Надеюсь, что вскоре смогу увидеть его в деле и узнать все, чему он может меня научить, а также, что самое главное, пойти по его стопам», — сказал Дуран DAZN.

До этого Дуран играл за «Астон Виллу». Форвард в 29 матчах забил 12 мячей.