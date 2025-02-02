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    Помазун: В «Урале» дали шанс вырасти, чтобы перейти в такой большой клуб, как «Спартак»

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    .SubAnnounce Голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался о периоде выступления за «Урал».

    Илья Помазун — голкипер «Спартака»
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    Илья Помазун — голкипер «Спартака»

    «Для меня годы в "Урале" стали большим ростом. Я очень благодарен руководству клуба, которое поверило в меня, когда я никому не был нужен.

    Мне дали шанс вырасти, чтобы перейти сейчас в такой большой клуб, как Спартак», — приводит слова Помазуна пресс-служба «красно-белых» на официальном сайте.

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    • Ранее сообщалось о том, что голкипер перешел из ЦСКА в «Спартак».

    В прошлом сезоне Помазун выступал за «Урал» на правах аренды, где провел 29 матчей в рамках российской Премьер-лиги.

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