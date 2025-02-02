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    Кобби Майну«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Онлайн
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    «Байер» — «Хоффенхайм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Байер Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» на своем поле примет «Хоффенхайм». Это событие запланировано на 2 февраля 19:30 по мск.

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    «Байер» не сдается и продолжает погоню за «Баварией» в борьбе за первое место. Разрыв составляет 9 очков. В прошлом туре «фармацевтам» не удалось победить «Лейпциг» (2:2), что также оказало влияние на разницу очков. В любом случае сейчас хозяева могут быть собой довольны. Второе место в Бундеслиге и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — это достойный результат.

    «Хоффенхайм» среди недели со счетом 4:3 обыграл в гостях «Андерлехт», но при этом вылетел из Лиги Европы. Теперь гости сосредоточатся на Бундеслиге, где они не проигрывают уже два тура, имея ничью 2:2 с «Айнтрахтом» и победу 3:1 над «Хольштайном». Сейчас клуб находится на 15-й позиции с 18 очками и 4-очковым отрывом от зоны вылета.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 2.00.

    • Букмекеры дают 1.18 на победу «Байера» и 18.0 на победу «Хоффенхайма», а ничья будет рассчитываться по коэффициенту 8.00.

    • ИИ ожидает, что «Байер» выиграет с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Байер» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.

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