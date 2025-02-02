2 февраля в 20-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за Серебряную салатницу. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» на 6 очков отстает от лидера «Баварии». А вот отличилась команда 46 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Фармацевты» в Лиге чемпионов переиграли пражскую «Спарту» (2:0).

А вот до того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2). При этом поединок с «Атлетико» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Байер» забил 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мартен Террье — травмирован. Роберт Андрих — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фармацевты» пока никак не могут набрать оптимальные кондиции. Да и тягаться за чемпионство будет крайне сложно.

Матчи с «деревенскими» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Байер» победил 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в четырех последних очных поединках с «Хоффенхаймом» леверкузенцы победили.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Хоффенхайм» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Деревенские» в Лиге Европы перестреляли «Андерлехт» (4:3).

До того команда подписала мировую с «Айнтрахтом» (2:2). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: Оливер Бауманн, Харис Табакович — травмированы.

Состояние команды: «Деревенские» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в 2 последних матчах.

При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 4 зачетных балла.

«Деревенские» уже два с половиной года не обыгрывали «Байер». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.

Статистика для ставок

«Хоффенхайм» не проигрывает 2 матча кряду

«Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Деревенские» пропускают в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.

«Деревенские» не собираются лишь обороняться, да и с реализацией у команды относительный порядок.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88