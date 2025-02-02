Байер
Хоффенхайм
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за Серебряную салатницу. На текущий момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» на 6 очков отстает от лидера «Баварии». А вот отличилась команда 46 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.
Байер — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Фармацевты» в Лиге чемпионов переиграли пражскую «Спарту» (2:0).
А вот до того команда подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (2:2). При этом поединок с «Атлетико» завершился коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Байер» забил 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мартен Террье — травмирован. Роберт Андрих — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фармацевты» пока никак не могут набрать оптимальные кондиции. Да и тягаться за чемпионство будет крайне сложно.
Матчи с «деревенскими» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Байер» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом в четырех последних очных поединках с «Хоффенхаймом» леверкузенцы победили.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 15 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Хоффенхайм» не столь ярко атакует, отличившись 25 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 19 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела успешно. «Деревенские» в Лиге Европы перестреляли «Андерлехт» (4:3).
До того команда подписала мировую с «Айнтрахтом» (2:2). А вот поединок с «Тоттенхэмом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: Оливер Бауманн, Харис Табакович — травмированы.
Состояние команды: «Деревенские» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в 2 последних матчах.
При этом «Хоффенхайм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны составляет всего 4 зачетных балла.
«Деревенские» уже два с половиной года не обыгрывали «Байер». Да и в нынешней диспозиции команда явно будет рада и ничьей.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Вот только нужно срочно что-то делать с надежностью собственных тылов.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» не проигрывает 2 матча кряду
- «Байер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Деревенские» пропускают в среднем почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
- 1.95Эспаньол — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.42Бавария — Хольштайн Киль: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.00Монако — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы монолитнее соперника, и наверняка активно понесутся в атаку.
«Деревенские» не собираются лишь обороняться, да и с реализацией у команды относительный порядок.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88