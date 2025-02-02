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    «Барселона» минимально одолела «Алавес»

    «Барселона» — «Алавес»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» в родных стенах победила «Алавес» со счетом 1:0.

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    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Роберт Левандовский.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Алавес 1:0
    Гол: 1:0 Роберт Левандовски (62') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо (Эрик Гарсия, 46'), Пау Кубарси, Алекс Бальде (Жерар Мартин, 84'), Гави (Фермин Лопес, 14'), Марк Касадо (Френки де Йонг, 46'), Педри, Ламин Ямал, Роберт Левандовски, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 68') Алавес: Хесус Овоно, Кевин Гарсиа, Мануэль Санчес, Мусса Диарра, Факундо Теналья, Хон Гуриди (Тони Мартинес, 77'), Андер Гевара, Антонио Бланко, Томас Конечни (Карлос Мартин, 14'), Карлос Висенте (Уго Новоа, 77'), Santiago Mourino Предупреждения: Гави (7'), Рональд Араухо (34'), Факундо Теналья (57'), Карлос Бенавидес (66'), Рафаэл Диас (68')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Барселоне» набрать 45 очков и закрепиться на третьем месте в турнирной таблице Примеры. У «Алавеса» осталось 21 очко и 18-я строчка.

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