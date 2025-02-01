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    «Боруссия» Д выиграла у «Хайденхайма», «Штутгарт» уступил «Боруссии» М

    «Хайденхайм» — «Боруссия» Д: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 20-го тура чемпионата Германии «Боруссия» на выезде одолела «Хайденхайм» со счетом 2:1.

    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси

    На голы Серу Гирасси и Максимилиана Байера хозяева смогли ответить только точным ударом Матиаса Хонсака.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хайденхайм — Боруссия Д 1:2
    Голы: 0:1 Серу Гирасси (33'), 0:2 Максимилиан Байер (63'), 1:2 Матиас Хонсак (64') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Омар Траоре, Патрик Майнка, Йонас Фёренбах, Бенедикт Гимбер (Штефан Шиммер, 80'), Лука Кербер (Адриан Бек, 56'), Ян Шёппнер, Марвин Пирингер (Матиас Хонсак, 56'), Буду Зивзивадзе, Leo Scienza (Сэрлорд Конте, 56'), Frans Kratzig (Пауль Ваннер, 73') Боруссия Д: Грегор Кобель, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Юлиан Рюэрсон, Джейми Байно-Гиттенс (Ян Коуту, 87'), Паскаль Грос (Салих Озкан, 71'), Эмре Джан, Серу Гирасси, Жюльен Дюранвиль (Карим Адейеми, 46'), Юлиан Брандт (Максимилиан Байер, 58'), Марсель Забитцер Предупреждения: Жюльен Дюранвиль (14'), Йонас Фёренбах (38'), Джованни Рейна (88'), Грегор Кобель (90 + 1'), Серу Гирасси (90 + 3')

    У «Боруссии» теперь 29 очков и 10-е место. В активе «Хайденхайма» 14 баллов и 16-я строчка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «Санкт-Паули» и «Аугсбург» сыграли вничью 1:1.

    За гостей забил Мерт Комур, а Ноахкай Банкс поразил собственные ворота.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Санкт-Паули — Аугсбург 1:1
    Голы: 1:0 Noahkai Banks (автогол) (17'), 1:1 Мерт Кёмюр (82') Санкт-Паули: Никола Васильев, Дэвид Немет, Хауке Валь, Филипп Треу, Эрик Смит, Джексон Ирвайн, Джеймс Сэндс, Морган Гилавоги (Оладапо Афолаян, 61'), Йоханнес Эггештайн (Данель Синани, 80'), Ноа Вайсхаупт (Элиас Саад, 88'), Manolis Saliakas (Сибе ван дер Хейден, 80') Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Эльвис Реджбечай (Арне Майер, 46'), Фрэнк Аниика (Мерт Кёмюр, 70'), Кристиян Якич, Самюэль Эссенде (Филлип Тиц, 61'), Алексис Клод-Морис, Мариус Вольф (Роберт Гумни, 70'), Noahkai Banks (Стив Мунье, 79') Предупреждения: Димитрис Яннулис (60'), Йоханнес Эггештайн (67'), Noahkai Banks (69'), Роберт Гумни (90 + 1')

    «Аугсбург» (26 очков) — 12-й, «Санкт-Паули» (21) — 13-й.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В еще одной игре «Штутгарт» на своем поле проиграл «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:2.

    На голы Натана Нгуму и Тима Кляйндинста хозяева ответили автоголом Нико Эльведи.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Боруссия М 1:2
    Голы: 0:1 Nathan NGoumou (25'), 1:1 Нико Эльведи (автогол) (49'), 1:2 Тим Кляйндинст (82') Штутгарт: Александр Нюбель, Леонидас Стергиу, Антони Руо, Амин Аль-Дахиль (Максимилиан Миттельштадт, 59'), Рамон Хендрикс, Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Крис Фюрих, 59'), Якоб Бруун Ларсен (Фабиан Ридер, 80'), Энцо Мийо (Янник Кайтель, 80'), Эрмедин Демирович (Дениз Ундав, 70'), Ник Вольтемаде Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Фабио Кьяродия, 90'), Нико Эльведи, Джозеф Скалли, Робин Хак (Штефан Ляйнер, 87'), Кевин Штёгер (Марвин Фридрих, 90'), Юлиан Вайгль, Филипп Зандер, Тим Кляйндинст (Томаш Чванчара, 90'), Nathan NGoumou (Лука Нец, 76'), Kou Itakura Предупреждения: Кевин Штёгер (42'), Рамон Хендрикс (57'), Тим Кляйндинст (57'), Максимилиан Миттельштадт (62')

    У «Штутгарта» осталось 32 очка и четвертое место. У «Боруссии» 30 баллов и седьмая строчка.

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