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    «Аль-Иттихад» выкупил Марио Митая у «Локомотива»

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    Защитник Марио Митай подписал полноценный контракт с «Аль-Иттихадом». Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

    Марио Митай стал игроком «Аль-Иттихада»
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    Марио Митай стал игроком «Аль-Иттихада»

    Напомним, что «Аль-Иттихад» взял Марио Митая в аренду с возможностью выкупа.

    «Саудовский "Аль-Иттихад" воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде албанского защитника Марио Митая. Митай перешёл в стан железнодорожников в августе 2022 года, провёл за клуб 49 матчей и оформил две голевые передачи.

    "Локомотив" благодарит Марио за выступление в составе нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении московского клуба.

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    • В нынешнем сезоне Митай провел за «Аль-Иттихад» 12 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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