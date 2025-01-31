«Аль-Иттихад» выкупил Марио Митая у «Локомотива»

Защитникподписал полноценный контракт с. Об этом сообщает пресс-служба

Напомним, что «Аль-Иттихад» взял Марио Митая в аренду с возможностью выкупа.

«Саудовский "Аль-Иттихад" воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде албанского защитника Марио Митая. Митай перешёл в стан железнодорожников в августе 2022 года, провёл за клуб 49 матчей и оформил две голевые передачи.

"Локомотив" благодарит Марио за выступление в составе нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении московского клуба.

В нынешнем сезоне Митай провел за «Аль-Иттихад» 12 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил гол и сделал 2 голевые передачи.