«Аль-Иттихад» выкупил Марио Митая у «Локомотива»

Марио Митай стал игроком «Аль-Иттихада» Фото: globallookpress.com
Напомним, что «Аль-Иттихад» взял Марио Митая в аренду с возможностью выкупа.
«Саудовский "Аль-Иттихад" воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде албанского защитника Марио Митая. Митай перешёл в стан железнодорожников в августе 2022 года, провёл за клуб 49 матчей и оформил две голевые передачи.
"Локомотив" благодарит Марио за выступление в составе нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении московского клуба.
В нынешнем сезоне Митай провел за «Аль-Иттихад» 12 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил гол и сделал 2 голевые передачи.