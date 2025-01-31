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    Карпин — о поражении «Ростова»: Оптимальной формы еще нет

    Футбол Зимний кубок РПЛ Ростов ЦСКА
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА (0:1).

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Игра понравилась. Практически всё понравилось, мы доходили до штрафной правильно и хорошо, а вот последний пас — либо решение неправильное принимали, либо исполнение не позволяло. Это не понравилось, но это объяснимо, оптимальной формы еще нет. А для этих вещей нужны более свежие голова и ноги.

    Пропущенный гол — два игрока ошиблись. Сначала Голенков недоработал, потом Бабакин выдернулся. Ну я бы даже не разбирал этот момент, смысла нет.

    Что касается следующего матча, есть план, который не зависит от соперника. Предполагали, что на эту игру будет такой состав. На игру с "Зенитом" выйдет плюс‑минус такой состав, как сегодня», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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