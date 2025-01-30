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    Сычев — о Малкоме: Возвращаются туда, где было хорошо

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    Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о возможном возвращении нападающего «Аль-Хиляля» Малкома в «Зенит».

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Конечно, каждому было бы интересно его возвращение, потому что игрок высочайшего уровня. Естественно, это стало бы украшением нашего чемпионата. Тем более он может вернуться после того, как поиграл в Саудовской Аравии, и ему есть с чем сравнить. Значит, все-таки у нас уровень чемпионата высокий, раз он выбирает вернуться.

    Вы сами понимаете, легионеры 100 раз еще подумают, прежде чем возвращаться при такой ситуации, которая сложилась сейчас в России. Поэтому это говорит о качестве нашего чемпионата. Возвращаются туда, где было хорошо», — цитирует Сычева «Спорт-Экспресс».

    Малком перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Зенита» за 60 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 14 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.

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