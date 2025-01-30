Сычев — о Малкоме: Возвращаются туда, где было хорошо

Бывший игрок сборной Россиивысказался о возможном возвращении нападающего

«Конечно, каждому было бы интересно его возвращение, потому что игрок высочайшего уровня. Естественно, это стало бы украшением нашего чемпионата. Тем более он может вернуться после того, как поиграл в Саудовской Аравии, и ему есть с чем сравнить. Значит, все-таки у нас уровень чемпионата высокий, раз он выбирает вернуться.

Вы сами понимаете, легионеры 100 раз еще подумают, прежде чем возвращаться при такой ситуации, которая сложилась сейчас в России. Поэтому это говорит о качестве нашего чемпионата. Возвращаются туда, где было хорошо», — цитирует Сычева «Спорт-Экспресс».

Малком перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года из «Зенита» за 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Малкома в 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 14 матчей, забил пять мячей и сделал пять результативных передач.