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    Наумов: Мне кажется, что Карпин еще поработает в «Ростове»

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о возможном уходе из клуба.

    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»
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    Валерий Карпин — главный тренер «Ростова»

    «Валерий Георгиевич — человек эмоциональный. На эмоциях он может сказать что угодно. Потом, когда Карпин всё обдумает, он снова продолжает везти воз. Воз этот, конечно, тяжелый. "Ростову" приходится очень трудно: у команды сейчас весьма сложная логистика. Логистика больше всего выматывает: по двое суток приходится ехать на гостевой матч, а потом долгое возвращение обратно. Так что понять его можно.

    И потом, Карпин уже очень давно тренирует "Ростов". Когда тренер очень долго работает с одной командой, это его выхолащивает. Он уже устает от одних и тех же проблем и одних и тех же каждодневных задач, и ему хочется какой‑то новизны.

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    • Но думаю, что всё не так печально. Завтра начнет что‑то получаться — он изменит мнение. Вот сейчас выиграет предсезонный турнир — опять всё будет нормально. Так что я не хотел бы делать серьезных выводов относительно его высказывания, что он в любой момент может уйти. Мне кажется, что Валерий Георгиевич еще поработает в "Ростове". Сейчас наверняка новые вызовы будут. На эмоциях можно сказать что угодно, но потом можно это и назад отмотать», — сказал Наумов «Матч ТВ».

    После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.

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