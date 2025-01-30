Наумов: Мне кажется, что Карпин еще поработает в «Ростове»

Бывший президентпрокомментировал слова главного тренерао возможном уходе из клуба.

«Валерий Георгиевич — человек эмоциональный. На эмоциях он может сказать что угодно. Потом, когда Карпин всё обдумает, он снова продолжает везти воз. Воз этот, конечно, тяжелый. "Ростову" приходится очень трудно: у команды сейчас весьма сложная логистика. Логистика больше всего выматывает: по двое суток приходится ехать на гостевой матч, а потом долгое возвращение обратно. Так что понять его можно.

И потом, Карпин уже очень давно тренирует "Ростов". Когда тренер очень долго работает с одной командой, это его выхолащивает. Он уже устает от одних и тех же проблем и одних и тех же каждодневных задач, и ему хочется какой‑то новизны.

Но думаю, что всё не так печально. Завтра начнет что‑то получаться — он изменит мнение. Вот сейчас выиграет предсезонный турнир — опять всё будет нормально. Так что я не хотел бы делать серьезных выводов относительно его высказывания, что он в любой момент может уйти. Мне кажется, что Валерий Георгиевич еще поработает в "Ростове". Сейчас наверняка новые вызовы будут. На эмоциях можно сказать что угодно, но потом можно это и назад отмотать», — сказал Наумов «Матч ТВ».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Ростов» занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в активе.