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    Карпин рассказал, когда может уйти из «Ростова»

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    Валерий Карпин признался, что может покинуть пост главного тренера «Ростова» в любое время.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В этой жизни всё возможно, это во‑первых. Во‑вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?

    То, что я говорил на пресс‑конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона — не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

    Усталость не только эмоциональная, она и физическая. Но от физической усталости можно за месяц восстановиться, а от эмоциональной месяца не хватает. Говорить про то, что это эмоции, не буду.

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    • Футболист после игры устал и не может двигаться — на 10 баллов. А потом другая игра, где он устал еще больше. Тогда как это оценивать? Невозможно. Можешь или не можешь дальше играть и двигаться. Он это поймет, когда наступит какой‑то момент и он скажет: "Всё, я больше не могу". А в какой‑то игре он думает, что больше не может, но всё равно бежит», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Напомним, Карпин с 2021 года совмещает посты в «Ростове» и сборной России.

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