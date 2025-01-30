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    Мор: Если Илич здоровый, то он «Спартак» усилит

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    Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в стан «красно-белых».

    Иван Илич может перейти в «Спартак»
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    Иван Илич может перейти в «Спартак»

    «Если Илич здоровый, то он "Спартак" усилит. Поможет в центре поля поближе к Барко, и ему руки развяжет, и когда у команды игра не совсем клеится.

    Сейчас на одного Барко только надежда в плане креатива, а здесь сейчас будет ещё один игрок, сопернику будет сложнее», — сказал Мор «Матч ТВ».

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что «Спартак» договорился с «Торином» о покупке Ивана Илича. Сумма трансфера может составить 15-16 млн. евро.

    В нынешнем сезоне Илич провел за «Торино» 12 матчей в рамках Серии А и забил 1 гол.

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