Мор: Если Илич здоровый, то он «Спартак» усилит

Экс-футболистподелился мнением о возможном переходе полузащитникав стан «красно-белых».

«Если Илич здоровый, то он "Спартак" усилит. Поможет в центре поля поближе к Барко, и ему руки развяжет, и когда у команды игра не совсем клеится.

Сейчас на одного Барко только надежда в плане креатива, а здесь сейчас будет ещё один игрок, сопернику будет сложнее», — сказал Мор «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщали о том, что «Спартак» договорился с «Торином» о покупке Ивана Илича. Сумма трансфера может составить 15-16 млн. евро.

В нынешнем сезоне Илич провел за «Торино» 12 матчей в рамках Серии А и забил 1 гол.