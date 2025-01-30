Лига чемпионов: кто вышел в плей-офф, кто вылетел

Кубок Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
По его итогам стало известно, какие команды прошли в 1/8 финала, какие — в 1/16 финала, а какие покинули турнир.
В 1/8 финала прошли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
В 1/16 финала сыграют «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».
Покинули же турнир загребское «Динамо», «Штуттгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».
Жеребьевка стыковых матчей за выход в 1/8 финала состоится 31 января. LiveSport проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.