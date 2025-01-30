Нико Ковач прокомментировал назначение на пост наставника «Боруссии»

Новый главный тренер дортмундскойвысказался о своем назначении на этот пост.

53-летний специалист, родившийся в Берлине, подписал контракт с «Боруссией» до 30 июня 2026 года и официально приступит к исполнению обязанностей в воскресенье после матча Бундеслиги с «Хайденхаймом».

«Переговоры с Ларсом Риккеном были очень конструктивными, с необходимой глубиной, ясностью и доверием. Все ответственные лица в "Боруссии" Дортмунд вызывали в ходе бесед очень хорошие чувства, так что я убежден, что в будущем мы сможем многого добиться вместе.

В первую очередь для нас всех сейчас важно проявить абсолютную волю, большое сердце и готовность к тяжелой работе, чтобы как можно лучше представить "Боруссию" в Бундеслиге, Лиге чемпионов и летом на клубном чемпионате мира. Мы подходим к этому вызову решительно и сосредоточенно», — цитирует Ковача клубная пресс-служба.

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Ранее Ковач тренировал «Вольфсбург». Клуб объявил об уходе специалиста с поста главного тренера команды в марте 2024 года.