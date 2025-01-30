Компани высказался о возможном матче «Баварии» с «Манчестер Сити» в стыках ЛЧ

Наставник «Баварии»высказался о возможном попадании на «Манчестер Сити» в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов-2024/25.

«Возможная игра с "Манчестер Сити"? Мы вступаем в стадию турнира, где ожидаются большие матчи. Так что, независимо от того, что нас ждёт, мы должны быть готовы к этому. Не смотрю далеко в вопросе соперника по плей-офф. Неважно, с кем мы встретимся. Нужно набирать обороты.

Невыход в 1/8 финала по итогам общего этапа? Нам нужно было выиграть шесть игр из восьми. Мы выиграли лишь пять. В итоге справедливость восторжествовала. Я думаю, мы старались, но формат также предназначен для создания таких ситуаций. Мы не единственная команда, которая должна сыграть эти два дополнительных матча», — приводит слова Компани портал Bayern&Germany.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 31 января.