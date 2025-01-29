Писарев считает, что Глебову стоит сменить клубную прописку этой зимой

Тренер сборной Россииподелился мнением о возможном переходе полузащитникав другой клуб РПЛ.

Ранее сообщалось о том, что московское «Динамо» заинтересовано в подписании футболиста. Сумма трансфера может составить 9-10 млн. евро.

«Глебов очень важен в структуре игры "Ростова". Он единственный в нашем чемпионате, кто так организованно перестраивается в три центральных защитника и руководит обороной при перестраивании в два защитника. Плюс объем работы. И что меня поразило, в прошлом сезоне он не получил ни одной желтой карточки, сыграв более 30 матчей. Он выиграл огромное количество единоборств. Это показатель опорного полузащитника. В созидании у него тоже хорошая статистика. Для нашего чемпионата это опорный полузащитник топового уровня.

Что бы я сказал, если бы Глебов спросил — оставаться или уходить этой зимой? Надо уже менять обстановку, двигаться в команду, которая ставит задачи завоевывать титулы. Даже деньги имеют тенденцию заканчиваться, а титулы остаются с тобой. Нужно стремиться попасть в тот клуб, который бы ставил задачи выигрывать», — сказал Писарев «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глебов провел за «Ростов» 17 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.