Кутепов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем сезоне

Экс-защитник «Спартака»оценил шансы красно-белых на завоевание чемпионского титула по итогам текущего сезона.

«У них все шансы, скорее всего, даже зимняя пауза не помешает, наоборот, пойдёт на пользу. Сейчас есть время отдохнуть, подготовиться, доукомплектоваться, они буквально в одном шаге от первой строчки.

Всё зависит от футболистов — как они проведут сборы, подготовятся, настроятся психологически — и вперёд. Есть все шансы», — приводит слова Кутепова «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам 18 туров РПЛ в лиге лидирует «Краснодар». Клуб набрал 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37).