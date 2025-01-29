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    Кутепов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем сезоне

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    Экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил шансы красно-белых на завоевание чемпионского титула по итогам текущего сезона.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «У них все шансы, скорее всего, даже зимняя пауза не помешает, наоборот, пойдёт на пользу. Сейчас есть время отдохнуть, подготовиться, доукомплектоваться, они буквально в одном шаге от первой строчки.

    Всё зависит от футболистов — как они проведут сборы, подготовятся, настроятся психологически — и вперёд. Есть все шансы», — приводит слова Кутепова «Советский спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам 18 туров РПЛ в лиге лидирует «Краснодар». Клуб набрал 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37).

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