Кутепов оценил шансы «Спартака» на чемпионский титул в нынешнем сезоне

Илья Кутепов Фото: globallookpress.com
«У них все шансы, скорее всего, даже зимняя пауза не помешает, наоборот, пойдёт на пользу. Сейчас есть время отдохнуть, подготовиться, доукомплектоваться, они буквально в одном шаге от первой строчки.
Всё зависит от футболистов — как они проведут сборы, подготовятся, настроятся психологически — и вперёд. Есть все шансы», — приводит слова Кутепова «Советский спорт».
По итогам 18 туров РПЛ в лиге лидирует «Краснодар». Клуб набрал 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37).