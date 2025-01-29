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    Колыванов жестко ответил Кокорину, который раскритиковал уровень РПЛ

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    Заслуженный тренер России и мастер спорта международного класса СССР Игорь Колыванов ответил на резонансное интервью Александра Кокорина, который считает, что уровень РПЛ серьезно упал за последние годы.

    Игорь Владимирович Колыванов
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    Игорь Владимирович Колыванов

    «Я не могу залезть Кокорину в голову. Но некорректно так говорить про наш чемпионат, который я считаю достаточно сильным, где ты поиграл много времени. Это какой-то детский сад. Одно дело, если бы он играл в каком-то сильном европейском чемпионате.

    А ты обзываешь РПЛ словом на букву "Г". А сам ты где? В какой лиге ты играешь? У него был шанс проявить себя в Италии, но он им не воспользовался. Ему вообще не следовало говорить такие вещи в такой форме. Лучше бы молчал в тряпочку», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    • В РПЛ Кокорин играл за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак».

    Колыванов был лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы 1990 года, лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1991 года в составе «Динамо», много лет выступал в Серии А. Как тренер выиграл в 2006 году чемпионат Европы среди юношеских команд со сборной России.

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