Колыванов жестко ответил Кокорину, который раскритиковал уровень РПЛ

Заслуженный тренер России и мастер спорта международного класса СССРответил на резонансное интервью, который считает, что уровень РПЛ серьезно упал за последние годы.

«Я не могу залезть Кокорину в голову. Но некорректно так говорить про наш чемпионат, который я считаю достаточно сильным, где ты поиграл много времени. Это какой-то детский сад. Одно дело, если бы он играл в каком-то сильном европейском чемпионате.

А ты обзываешь РПЛ словом на букву "Г". А сам ты где? В какой лиге ты играешь? У него был шанс проявить себя в Италии, но он им не воспользовался. Ему вообще не следовало говорить такие вещи в такой форме. Лучше бы молчал в тряпочку», — сказал Колыванов «Чемпионату».

В РПЛ Кокорин играл за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи», «Спартак».

Колыванов был лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы 1990 года, лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1991 года в составе «Динамо», много лет выступал в Серии А. Как тренер выиграл в 2006 году чемпионат Европы среди юношеских команд со сборной России.