Мартинс: «Спартак» хочет выиграть Зимний кубок РПЛ

Хавбек «Спартака»отметил, что красно-белые нацелены победить в Зимнем кубке РПЛ в Абу‑Даби.

Первый сбор «Спартака» состоялся в турецком Белеке. Второй сбор команды стартовал в ОАЭ 25 января и завершится 13 февраля.

В рамках второго сбора красно‑белые выступят в Зимнем кубке РПЛ. Также на турнире сыграют «Динамо», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Цель у "Спартака" одна — побеждать в каждом матче, но не менее важно, чтобы все игроки избежали травм перед возобновлением сезона и подошли к весенней части в оптимальной форме. А пока постараемся выиграть предстоящий турнир», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.