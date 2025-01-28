Мартинс: «Спартак» хочет выиграть Зимний кубок РПЛ

Кристофер Мартинс Фото: globallookpress.com
Первый сбор «Спартака» состоялся в турецком Белеке. Второй сбор команды стартовал в ОАЭ 25 января и завершится 13 февраля.
В рамках второго сбора красно‑белые выступят в Зимнем кубке РПЛ. Также на турнире сыграют «Динамо», «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Ростов».
«Цель у "Спартака" одна — побеждать в каждом матче, но не менее важно, чтобы все игроки избежали травм перед возобновлением сезона и подошли к весенней части в оптимальной форме. А пока постараемся выиграть предстоящий турнир», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».
После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.