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    Флик: «Барселона» действовала безупречно в матче с «Валенсией»

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Валенсией» (7:1) в матче Примеры. Встреча состоялась 26 января.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.

    Мы ни разу не проигрывали со Шченсным в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны.

    Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки.

    Подбор игроков — моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава — это хорошо», — приводит слова Флика Marca.

    «Барселона» идет 3-й в таблице чемпионата Испании. Клуб набрал 42 очка в 21-м матче.

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