Флик: «Барселона» действовала безупречно в матче с «Валенсией»

Наставник «Барселоны»высказался о победе над «Валенсией» (7:1) в матче Примеры. Встреча состоялась 26 января.

«Было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.

Мы ни разу не проигрывали со Шченсным в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки.

Подбор игроков — моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава — это хорошо», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» идет 3-й в таблице чемпионата Испании. Клуб набрал 42 очка в 21-м матче.