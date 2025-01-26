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    Силкин: Из таких игроков, как Юсупов, получаются обычно хорошие тренеры

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    Бывший игрок и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал новость о том, что Артур Юсупов завершил футбольную карьеру.

    Артур Юсупов в составе «Динамо»
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    Артур Юсупов в составе «Динамо»

    «Он футболист созидательного плана, и считаю, что тренеры должны получаться именно из таких игроков. Но тренерская работа — это большая ответственность и нервотрепка.

    Чтобы стать тренером, нужно начинать работать в детском футболе. Так что посоветовал бы сначала пойти в детский футбол, сделать там команду, после чего он поймет, его это или нет, слушаются ли его ребята. Тренерская школа именно там закладывается», — сказал Силкин «Матч ТВ».

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    На прошлой неделе 35-летний Юсупов решил завершить профессиональную карьеру. В качестве футболиста он стал известен по выступлениям за «Динамо» Москва, «Зенит», «Ростов» и другие клубы. В декабре 2024 он покинул «Урал» в качестве свободного агента.

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