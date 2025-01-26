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    «Райо Вальекано» одержал волевую победу над «Жироной»

    «Райо Вальекано» — «Жирона»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Завершился матч 21-го тура испанской Примеры между «Райо Вальекано» и «Жироной».

    Ранди Нтека
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    Ранди Нтека

    Победу в нем со счетом 2:1 одержали хозяева поля.

    Гости вышли вперед на 58-й минуте после точного удара Брайана Хиля.

    На 80-й минуте полузащитник Ранди Нтека сравнял счет.

    Через три минуты он же оформил дубль и принес победу своему клубу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Жирона 2:1
    Голы: 0:1 Бриан Хиль (59'), 1:1 Ранди Нтекья (80'), 2:1 Ранди Нтекья (83') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Оскар Валентин, 58'), Пате Сисс (Pedro Diaz, 76'), Хорхе де Фрутос (Иван Балью, 87'), Адриан Эмбарба (Альваро Гарсия, 58'), Серхио Камельо (Ранди Нтекья, 76'), Иси Паласон, Augusto Batalla Жирона: Пауло Гассанига (Пау Лопес, 46'), Дейли Блинд (Алехандро Франсес, 30'), Давид Лопес, Хуанпе, Арнау Мартинес, Донни ван де Бек (Виктор Цыганков, 80'), Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 55'), Иван Мартин, Янхель Эррера, Арно Данжума (Кристиан Стуани, 55'), Бриан Хиль Предупреждения: Унаи Лопес (21'), Янхель Эррера (70'), Ранди Нтекья (90 + 2')
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