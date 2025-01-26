«Райо Вальекано» — «Жирона»: счет матча 2:1, обзор голов

Ранди Нтека Фото: globallookpress.com
Победу в нем со счетом 2:1 одержали хозяева поля.
Гости вышли вперед на 58-й минуте после точного удара Брайана Хиля.
На 80-й минуте полузащитник Ранди Нтека сравнял счет.
Через три минуты он же оформил дубль и принес победу своему клубу.
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Райо Вальекано — Жирона 2:1
Голы: 0:1 Бриан Хиль (59'), 1:1 Ранди Нтекья (80'), 2:1 Ранди Нтекья (83') Райо Вальекано: Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Оскар Валентин, 58'), Пате Сисс (Pedro Diaz, 76'), Хорхе де Фрутос (Иван Балью, 87'), Адриан Эмбарба (Альваро Гарсия, 58'), Серхио Камельо (Ранди Нтекья, 76'), Иси Паласон, Augusto Batalla Жирона: Пауло Гассанига (Пау Лопес, 46'), Дейли Блинд (Алехандро Франсес, 30'), Давид Лопес, Хуанпе, Арнау Мартинес, Донни ван де Бек (Виктор Цыганков, 80'), Ясер Асприлья (Порту Кристиан, 55'), Иван Мартин, Янхель Эррера, Арно Данжума (Кристиан Стуани, 55'), Бриан Хиль Предупреждения: Унаи Лопес (21'), Янхель Эррера (70'), Ранди Нтекья (90 + 2')