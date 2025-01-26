Наумов считает, что возможный уход Глебова — большая потеря для «Ростова»

Экс-президентподелился мнением о возможном переходе полузащитника

«Если Бителло уходит, трансфер Глебова является хорошим для "Динамо". Глебов — футболист, который даёт очень большой объём. Для "Динамо" это очень важно, ведь у них сильная атака, а объём Даниила очень поможет в центре поля. Это хороший переход для динамовцев и Глебова, ведь это "Динамо", а не "Ростов".

Для ростовчан уход Глебова — большая потеря, которую сложно компенсировать. Я даже не знаю, за счёт кого "Ростов" сможет заменить Даниила, но Карпин — опытный тренер, который найдёт выход. Думаю, Валерий Георгиевич отпускает Глебова в "Динамо", скрипя зубами. Карпин не хочет ухода Данила, ведь он капитан и заводила. Но когда футболист хочет уйти, а предложение выгодное для клуба и игрока, его нет смысла держать», — сказал Наумов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Глебов провел за «Ростов» 17 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил гол и сделал голевую передачу.