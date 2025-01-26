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    Кузяев: В Россию мне рановато возвращаться, но вариант с «Зенитом» рассмотрю

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    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев заявил, что лет рассмотрит возможность возвращения в «Зенит».

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «Этим летом у меня тоже были разговоры с "Зенитом". Мне дали понять, что двери для меня всегда открыты. Мне очень приятно, что "Зенит" до сих проявляет ко мне интерес.

    Если следующим летом предложат вернуться, то я подумаю. Это не чужой для меня город, я провел потрясающие шесть лет в "Зените".

    Я рассмотрю это как один из вариантов. Скажу, что я обязательно подумаю — тщательно.

    Почему не рассмотрел этот вариант летом прошлого года? Одного года в Европе мне недостаточно. Я приходил сюда не для галочки, что я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться. Нет, рановато мне возвращаться в Россию. Мне хочется еще попытаться здесь», — сказал Кузяев в интервью стриминговому сервису Okko.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кузяева в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Франции 12 матчей и забил один гол.

    Кузяев перешел в «Гавр» летом 2023 года в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Зенита». Действующее соглашение 32-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до июня 2025 года.

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