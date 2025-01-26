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    Консейсау: Нам нужно улучшить игру

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    Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итог матча против «Пармы» (3:2).

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Я хотел выиграть, не доводя дело до камбэка. Нам нужно улучшить игру. Замены в перерыве были направлены на улучшение игры команды, имена тут неважны. Тео и Леау дали команде так много в прошлом. Они сыграют с "Динамо" Загреб в Лиге чемпионов.

    Фофана? Он разочарован, что пропустит важный матч. Я виноват, что выпустил его, но мне нужно было смотреть в сегодняшний день, иначе я рисковал проиграть и этот матч, и следующий.

    Стычка с Калабрией? В этом спорте я живу со страстью. Это нормальные ситуации, они относятся к матчу. Это как с детьми: если они ведут себя неправильно, нужно делать замечание. Я предельно прям. Игроки знают, что мы создаем что-то важное. И с этим духом мы победили сегодня», — цитирует Консейсау TuttoMercatoWeb.

    У «Милана» теперь 34 очка и шестое место в турнирной таблице. У «Пармы» осталось 20 баллов и 17-я строчка.

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