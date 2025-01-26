В Лондоне 26 января состоится поединок 23-го тура АПЛ между. Событие пройдет на «Крейвен Коттедж» и начнется в 22:00 мск.

«Фулхэм» в прошлом туре всухую обыграл «Лестер» (2:0), благодаря чему закрепился в середине таблицы и при этом прервал серию из трех матчей без побед. Дома в АПЛ хозяева не выигрывают четыре матча. Тем не менее на «Крейвен Коттедж» лондонцы отобрали очки у «Арсенала» (1:1) и «Борнмута» (2:2).

«Ман Юнайтед» подходит к матчу после неудачи. Команда Аморима в прошлом туре проиграла 1:3 «Брайтону». В таблице «манкунианцы» занимают 13-ю строчку с 26 очками на счету. В случае еще одной неудачи гости могут потерять сразу две позиции. Повод для радости все же есть. 23 января «красные дьяволы» на своем поле обыграли «Рейнджерс» 2:1 в Лиге Европы.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты экспертов на поединок:

Аналитики сайта LiveSport.Ru считают, что МЮ даст бой «Фулхэму» и попробует взять очки. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

считают, что МЮ даст бой «Фулхэму» и попробует взять очки. Свои ставки они предложили в этом прогнозе. Букмекеры отдают предпочтение «Фулхэму»: 2.34 на победу первой, 3.25 на победу второй, 3.40 на ничью.

Искусственный интеллект уверен, что встреча завершится со счетом 2:1 в пользу «Ман Юнайтед».

Трансляция матча

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