В 21-м туре испанской Примерыприметна поле стадиона «Олимпико». Начало события в 23:00 по московскому времени.

«Каталонцы» отстают от лидера на 10 очков, но при этом имеют игру в запасе. Такая разница получилась в связи с последними результатами команды Флика. «Барса» теряла очки в четырех матчах подряд — две ничьи и два поражения. В прошлый раз «блауграна» не смогли одолеть «Хетафе» и закончили вничью 1:1. Перед этим было поражение 1:2 от «Атлетико». Последним результатом стала выездная победа 5:4 над «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

«Валенсия» все также находится в зоне вылета и при любом раскладе после этого тура он там и останется. Как для аутсайдера, «бэтмены» выдали сравнительно не самый плохой отрезок. За 5 матчей они проиграли лишь раз, а в прошлом туре смогли обыграть «Реал Сосьедад» 1:0. Однако на выезде гости еще ни разу не выигрывали в этом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на матч:

Букмекеры ожидаемо дали низкий коэффициент на «Барселону» — 1.22. Ставки на победу «Валенсии» принимаются с коэффициентом 13.0, на ничью — с коэффициентом 7.00.

Эксперты сайта LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 2.30.

выпустили прогноз с коэффициентом 2.30. Искусственный интеллект спрогнозировал разгром «Валенсии» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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