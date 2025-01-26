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    «Барселона» — «Валенсия»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 21-м туре испанской Примеры «Барселона» примет «Валенсию» на поле стадиона «Олимпико». Начало события в 23:00 по московскому времени.

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    «Каталонцы» отстают от лидера на 10 очков, но при этом имеют игру в запасе. Такая разница получилась в связи с последними результатами команды Флика. «Барса» теряла очки в четырех матчах подряд — две ничьи и два поражения. В прошлый раз «блауграна» не смогли одолеть «Хетафе» и закончили вничью 1:1. Перед этим было поражение 1:2 от «Атлетико». Последним результатом стала выездная победа 5:4 над «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

    «Валенсия» все также находится в зоне вылета и при любом раскладе после этого тура он там и останется. Как для аутсайдера, «бэтмены» выдали сравнительно не самый плохой отрезок. За 5 матчей они проиграли лишь раз, а в прошлом туре смогли обыграть «Реал Сосьедад» 1:0. Однако на выезде гости еще ни разу не выигрывали в этом сезоне.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на матч:

    • Букмекеры ожидаемо дали низкий коэффициент на «Барселону» — 1.22. Ставки на победу «Валенсии» принимаются с коэффициентом 13.0, на ничью — с коэффициентом 7.00.

    • Эксперты сайта LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 2.30.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал разгром «Валенсии» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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