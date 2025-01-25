ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Не считаю, что работа с молодежью — шаг назад». Дмитрий Хохлов — о молодежном футболе в России и своей яркой карьере
  • 16:12
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом»
    Все новости спорта

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Поединок состоится 25 января в 18:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Волки» проиграли три матча подряд и хозяева никак не могут уйти от зоны вылета. После поражения от «Челси» (1:3) команда имеет 16 очков и занимает 17-ю позицию в таблице. Дома в этом сезоне «Вулверхэмптон» проиграл 7 матчей из 10 сыгранных.

    «Арсенал» провел матч в Лиге чемпионов, где победил загребское «Динамо» 3:0. Игра была домашней, так что «канониры» не тратили время на дорогу. В АПЛ это будет первый выезд для команды Артеты за последние несколько туров. Ранее они обыграли «Тоттенхэм» 2:1 и сыграли вничью 2:2 с «Астон Виллой». При любом раскладе лондонцы останутся в топ-3.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты экспертов:

    • Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • Букмекеры дают 6.60 на победу хозяев и 1.52 на победу гостей. Ставка на ничью принимается с котировкой 4.50.

    • Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся ничьей 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды порадуют забитыми мячами
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
  • «Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Хьюз
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры