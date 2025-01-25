«Волки» проиграли три матча подряд и хозяева никак не могут уйти от зоны вылета. После поражения от «Челси» (1:3) команда имеет 16 очков и занимает 17-ю позицию в таблице. Дома в этом сезоне «Вулверхэмптон» проиграл 7 матчей из 10 сыгранных.
«Арсенал» провел матч в Лиге чемпионов, где победил загребское «Динамо» 3:0. Игра была домашней, так что «канониры» не тратили время на дорогу. В АПЛ это будет первый выезд для команды Артеты за последние несколько туров. Ранее они обыграли «Тоттенхэм» 2:1 и сыграли вничью 2:2 с «Астон Виллой». При любом раскладе лондонцы останутся в топ-3.
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты экспертов:
- Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Букмекеры дают 6.60 на победу хозяев и 1.52 на победу гостей. Ставка на ничью принимается с котировкой 4.50.
- Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся ничьей 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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