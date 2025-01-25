В матче 23-го тура английской Премьер-лигипримет. Поединок состоится 25 января в 18:00 мск.

«Волки» проиграли три матча подряд и хозяева никак не могут уйти от зоны вылета. После поражения от «Челси» (1:3) команда имеет 16 очков и занимает 17-ю позицию в таблице. Дома в этом сезоне «Вулверхэмптон» проиграл 7 матчей из 10 сыгранных.

«Арсенал» провел матч в Лиге чемпионов, где победил загребское «Динамо» 3:0. Игра была домашней, так что «канониры» не тратили время на дорогу. В АПЛ это будет первый выезд для команды Артеты за последние несколько туров. Ранее они обыграли «Тоттенхэм» 2:1 и сыграли вничью 2:2 с «Астон Виллой». При любом раскладе лондонцы останутся в топ-3.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты экспертов:

Эксперты LiveSport.Ru выпустили прогноз с коэффициентом 1.88.

Букмекеры дают 6.60 на победу хозяев и 1.52 на победу гостей. Ставка на ничью принимается с котировкой 4.50.

Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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