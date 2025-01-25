Тренер «Барселоны» Флик: Для меня очень важно побеждать в каждом матче

Главный тренервысказался о результатах своей команды в последнее время.

«Для меня очень важно побеждать в каждом матче. И именно так мы хотим к этому относиться. Мы всегда думаем о следующей игре. После "Валенсии" будем думать о матче с "Аталантой".

В игре с "Хетафе" мы сами виноваты, что не довели дело до победы, мы играли не очень хорошо, не были сконцентрированы. Это должно измениться. Мы должны быть сосредоточены с самого начала и до конца», — сказал Флик Marca.

В следующем матче «Барселона» сыграет против «Валенсии» в рамках 21-го тура испанской Примеры завтра, 25-го января в 23:00 мск.

«Сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице с 39-ю очками в активе.