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    Тренер «Барселоны» Флик: Для меня очень важно побеждать в каждом матче

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о результатах своей команды в последнее время.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
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    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Для меня очень важно побеждать в каждом матче. И именно так мы хотим к этому относиться. Мы всегда думаем о следующей игре. После "Валенсии" будем думать о матче с "Аталантой".

    В игре с "Хетафе" мы сами виноваты, что не довели дело до победы, мы играли не очень хорошо, не были сконцентрированы. Это должно измениться. Мы должны быть сосредоточены с самого начала и до конца», — сказал Флик Marca.

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    • В следующем матче «Барселона» сыграет против «Валенсии» в рамках 21-го тура испанской Примеры завтра, 25-го января в 23:00 мск.

    «Сине-гранатовые» занимают 3-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

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