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    Юран — о своей будущей команде: Для меня на первом месте цели и задачи клуба

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    Известный российский игрок и тренер Сергей Юран рассказал, поступали ему предложения о работе в последнее время и какие цели он будет ставить перед собой в случае нового назначения.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Поступали ли мне предложения? Да, но это были клубы не из РПЛ. Клубы из Первой лиги звали, но я ее уже истоптал настолько, что мне не хочется туда возвращаться.

    Приглашали в клубы из ближнего зарубежья, звонили, делали предложения. Это были команды чуть выше среднего уровня.

    У меня же всегда на первом месте цели и задачи клуба. Если их нет, то сильно меня предложение не заинтересует.

    Финансовая составляющая всегда на втором плане, в карьере игрока было точно так же. Сейчас хочу окунуться в работу», — сказал Юран Sport 24.

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    Последним клубом в тренерской карьере Сергея Юрана был «Пари НН», который он покинул в августе 2024 года.

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