Юран — о своей будущей команде: Для меня на первом месте цели и задачи клуба

Известный российский игрок и тренеррассказал, поступали ему предложения о работе в последнее время и какие цели он будет ставить перед собой в случае нового назначения.

«Поступали ли мне предложения? Да, но это были клубы не из РПЛ. Клубы из Первой лиги звали, но я ее уже истоптал настолько, что мне не хочется туда возвращаться.

Приглашали в клубы из ближнего зарубежья, звонили, делали предложения. Это были команды чуть выше среднего уровня.

У меня же всегда на первом месте цели и задачи клуба. Если их нет, то сильно меня предложение не заинтересует.

Финансовая составляющая всегда на втором плане, в карьере игрока было точно так же. Сейчас хочу окунуться в работу», — сказал Юран Sport 24.

Календарь и таблица РПЛ

Последним клубом в тренерской карьере Сергея Юрана был «Пари НН», который он покинул в августе 2024 года.