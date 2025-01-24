ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джонатан ДэвидЗвезда в тени. Топ-клубам пора вспомнить о существовании Джонатана Дэвида
  • 21:40
    • Гол Бека обеспечил «Сибири» победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Вольфсбург» — «Хольштайн»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Вольфсбург Хольштайн Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В 19-м туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» примет «Хольштайн». Начало игры в 22:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева в прошлом туре проиграли 2:3 «Баварии», из-за чего не смогли закрепить успех после двух побед подряд. Как бы там ни было, дома «волки» играют неплохо, имея 4 победы в 5 последних выступлениях. В списке турнирной таблицы «Вольфсбург» вплотную приблизился к топ-6, имея на счету 27 очков.

    «Хольштайн» с 11 баллами находится в зоне вылета. За последние пять туров команда выиграла дважды при трех поражениях. В прошлый раз на своем поле гости проиграли 1:3 «Хоффенхайму». В гостях «Хольштайн» в этом сезоне еще не выигрывал. В 8 выездах у него 6 поражений.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру от аналитиков:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность и голы. Коэффициент составил 2.10.

    • «Вольфсбург» — фаворит букмекеров за 1.47. Ставки на ничью принимаются за 4.95, на победу «Хольштайна» — за 6.60.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал результативную мировую со счетом 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Хольштайн» смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У кого прервется серия?
  • «Торино» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Победит ли «Манчестер Сити» «Челси»?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Ипсвич»?
  • «Ливерпуль» — «Ипсвич». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 24 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 23:05
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры