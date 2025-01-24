В 19-м туре немецкой Бундеслигипримет. Начало игры в 22:30 мск.

Хозяева в прошлом туре проиграли 2:3 «Баварии», из-за чего не смогли закрепить успех после двух побед подряд. Как бы там ни было, дома «волки» играют неплохо, имея 4 победы в 5 последних выступлениях. В списке турнирной таблицы «Вольфсбург» вплотную приблизился к топ-6, имея на счету 27 очков.

«Хольштайн» с 11 баллами находится в зоне вылета. За последние пять туров команда выиграла дважды при трех поражениях. В прошлый раз на своем поле гости проиграли 1:3 «Хоффенхайму». В гостях «Хольштайн» в этом сезоне еще не выигрывал. В 8 выездах у него 6 поражений.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру от аналитиков:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на результативность и голы. Коэффициент составил 2.10.

подготовили прогноз на результативность и голы. Коэффициент составил 2.10. «Вольфсбург» — фаворит букмекеров за 1.47. Ставки на ничью принимаются за 4.95, на победу «Хольштайна» — за 6.60.

Искусственный интеллект спрогнозировал результативную мировую со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вольфсбург» — «Хольштайн» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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