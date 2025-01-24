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    К кому вернется вкус побед?

    «Вольфсбург» — «Хольштайн Киль». Команды проиграли в прошлом туре, но к кому из них вернется успех? На что ставить в матче Бундеслиги 24 января? Ответ — в нашем прогнозе с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Хольштайн Киль»
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    Мохаммед Амура
    В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Хольштайн Киль». Встреча пройдет 19 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хольштайн Киль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Января 2025 года

    Вольфсбург

  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 22:30 Хольштайн

    Хольштайн

  • Киль
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: «Вольфсбург» по итогам 18-ти туров чемпионата Германии набрал 27 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на седьмой позиции с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-6), а также только по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя.

    Вольфсбург — Хольштайн: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Баварии» (2:3).

    Перед этим в 16-м туре чемпионата Германии коллектив на этот раз в домашних стенах одержал разгромную победу над «Боруссией» Менхенгладбах с результатом 5:1.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Бялек, Камински, Паредес, Рожерио, Майер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вольфсбург» выиграл лишь дважды при трех поражениях.

    Такая форма вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе, а также фактор своего поля.

    Мохаммед Амура — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

    «Хольштайн Киль»

    Турнирное положение: «Хольштайн Киль» по итогам 18-ти туров чемпионата Германии набрал 11 очков и вовсю борется за выживание.

    Команда занимает 17-е место в зоне вылета и на три балла отстает от зоны плей-офф за право остаться в элите (16-я позиция), а также на шесть пунктов от спасительной 15-й строчки.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:3).

    Перед этим в 17-м туре чемпионата Германии клуб уже набрал максимум очков, обыграв в домашних стенах дортмундскую «Боруссию» с результатом 4:2.

    Не сыграют: травмированы — Бекер, Йоханссон, Кляйне-Бекель, Шульц, Эррас, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хольштайн Киль» проиграл семь раз при лишь двух победах.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть разницу в классе и фактор чужого поля.

    Фил Харрес и Сюто Матино — лучшие бомбардиры команды в Бундеслиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в двух из трех последних матчей «Вольфсбург» выиграл 1-й тайм и основное время

    • в пяти последних матчах «Хольштайн Киль» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Хольштайн Киль» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 4.90, победа «Хольштайн Киль» — в 6.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали оба соперника, и забьют больше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в пяти из шести последних матчей «Вольфсбурга» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Хольштайн Киль».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.35

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    «Вольфсбург» — «Хольштайн Киль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. К кому вернется вкус побед?
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