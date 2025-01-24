«Лацио» переиграл «Реал Сосьедад», «Лудогорец» уступил «Мидтьюланну» в ЛЕ

Маттиа Дзакканьи (слева) Фото: globallookpress.com
Итальянский «Лацио» на своем поле не оставил шансов испанскому «Реал Сосьедад» — 3:1.
Голы в составе римлян забивали Марио Хила, Маттиа Дзакканьи и Тати Кастельянос.
Единственный мяч в составе гостей на счету Андера Барренечеа.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Лацио — Реал Сосьедад 3:1
Голы: 1:0 Марио Хила (5'), 2:0 Маттиа Цаканьи (32'), 3:0 Валентин Кастеллано (34'), 3:1 Андер Барренечеа (83') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Фисайо Деле-Баширу, 43'), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Тейянни Нослин, 56'), Маттиа Цаканьи (Лум Чауна, 56'), Валентин Кастеллано (Педро Родригес, 46'), Булайе Диа (Mahamadou Balde, 76') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Наиф Агер (Хон Пачеко, 70'), Хон Арамбуру, Микель Оярсабаль (Пабло Марин, 46'), Лука Сучич, Брайс Мендес (Хави Лопес, 36'), Такэфуса Кубо (Андер Барренечеа, 46'), Мартин Субименди (Ариц Элустондо, 46'), Игор Субельдия, Шеральдо Бекер Предупреждения: Николо Ровелла (7'), Айэн Муньос (12'), Айэн Муньос (30'), Мартин Субименди (39'), Маттиа Цаканьи (53')
«Лацио» обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира.
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Болгарский «Лудогорец» потерпел домашнее поражение от датского «Мидтьюллана» — 0:2.
На 18-й минуте счет в матче открыл чилийский форвард Дарио Осорио.
Точку в матче на исходе матча поставил Вальдемар Бысков.
Футбол. Лига Европы. Этап лиги
Лудогорец — Мидтьюлланн 0:2
Голы: 0:1 Дарио Осорио (18'), 0:2 Вальдемар Бюсков (90 + 5') Лудогорец: Хендрик Бонманн, Сон, Оливье Вердон, Диниш Алмейда (Эдвин Куртулуш, 90'), Антон Недялков (Дэнни Групер, 77'), Якуб Пётровский, Ивайло Чочев, Агибу Камара (Дерой Дуарте, 77'), Руан Секо, Кайо Видал (Filip Gigov, 90'), Marcus Erick Мидтьюлланн: Йонас Лоссль, Йоэль Андерссон, Виктор Бак (Паулинью, 46'), Мадс Бек, Усман Дяо, Кевин Мбабу, Дарио Осорио (Вальдемар Бюсков, 60'), Оливер Сёренсен (Эдвард Чилуфя, 64'), Дениль Кастильо (Педро Браво, 84'), Арал Шимшир (Mikel Gogorza, 64'), Адам Букса Предупреждения: Якуб Пётровский (28'), Оливье Вердон (43'), Кевин Мбабу (53'), Эдвард Чилуфя (80')
«Лудогорец» лишился шансов выйти в плей-офф. Датчане продолжают борьбу за выход в 1/16 финала.