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    «Реал» разбил «Зальцбург», Родриго и Винисиус отметились дублями

    «Реал» — «Зальцбург»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Зальцбург» со счетом 5:1.

    Родриго
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    Родриго

    В первом тайме автором дубля стал Родриго, а во второй половине встречи точными ударами отметились Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, который забил дважды.

    За гостей единственный мяч забил Мадс Бидструп.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Реал Мадрид — Зальцбург 5:1
    Голы: 1:0 Родриго (23'), 2:0 Родриго (34'), 3:0 Килиан Мбаппе (48'), 4:0 Винисиус Жуниор (55'), 5:0 Винисиус Жуниор (77'), 5:1 Мадс Бидструп (85') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер (Хакобо Рамон, 78'), Ферлан Менди, Федерико Вальверде, Даниель Себальос (Арда Гюлер, 64'), Лука Модрич, Джуд Беллингхэм (Давид Алаба, 64'), Родриго (Эндрик, 71'), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Браим Диас, 71'), Raul Asencio Зальцбург: Янис Бласвих, Алекса Терзич, Хендри Бланк, Самсон Байду, Амар Дедич, Оскар Глоч (Люка Гурна-Дуат, 82'), Мадс Бидструп, Николас Капальдо (Takumu Kawamura, 82'), Мусса Кунфоло Йео (Мамади Диамбу, 63'), Адам Дагим (Петар Ратков, 88'), Нене Доргелес (Камиль Пёнтковски, 63') Предупреждение: Винисиус Жуниор (42')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Реалу» набрать 12 очков и подняться на 16-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В активе «Зальцбурга» осталось три балла и 34-я строчка.

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