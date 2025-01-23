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    «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»

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    Джеймс Мэддисон
    Лондонский «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Хоффенхаймом» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» занимает 28-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 6 очков в 6-ти матчах. Немецкая команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения, забив 5 голов и пропустив 8 мячей в свои ворота. Отставание от 24-го места составляет одно очко, а в оставшихся матчах «сине-белым» предстоит встретиться с «Тоттенхэмом» и «Андерлехтом».

    В крайнем туре «Хоффенхайм» разошелся миром со «Стяуа», сыграв с румынским клубом по нулям (0:0). До этого немецкая команда также не смогла забить, крупно уступив в гостях «Браге» (0:3).

    В чемпионате Германии «деревенские» занимают 15-е место, набрав 17 очков в 18-ти матчах. В крайнем туре «Хоффенхайм» обыграл в гостях «Хольштайн» (3:1), прервав серию из шести матчей без побед.

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    «Тоттенхэм»

    На данную минуту «Тоттенхэм» занимает 9 место в турнирной таблице, записав на свой счет 11 очков в 6-ти матчах. Лондонский клуб одержал три победы, дважды сыграл вничью и однажды уступил, забив 11 голов и пропустив 7 мячей в свои ворота. В двух оставшихся матча команда Энджа Постекоглу встретится с «Хоффенхаймом» и «Эльфсборгом».

    «Тоттенхэм» не смог победить в трех последних турах Лиги Европы. После поражения от «Галатасарая» со счетом 2:3 «шпоры» поделили очки с «Ромой» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1).

    В чемпионате Англии «Тоттенхэм» находится на скромном 15-м месте, набрав 24 очка в 22-х матчах. В трех последних турах лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (1:2), «Арсеналу» (1:2) и «Эвертону» (2:3).

    «Хоффенхайм» и «Тоттенхэм» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.20.

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