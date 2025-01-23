2-й таймМанчестер Юнайтед — РейнджерсОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Онлайн
    Все новости спорта

    «Фенербахче» и «Лион» не выявили сильнейшего

    «Фенербахче» — «Лион»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Франции Лион Футбол Турции Фенербахче
    В матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» и «Лион» сыграли вничью.

    «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фенербахче»

    Турецкая и французская команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Фенербахче — Лион 0:0
    Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Александр Джику, Чаглар Сёюнджю, Юсуф Акчичек, Брайт Осави-Самуэль, Софьян Амрабат, Фред, Себастьян Шиманьски, Ирфан Кавечи (Аллан Сент-Максимен, 59'), Душан Тадич (Cengiz Under, 82'), Юссеф Эн-Несири (Эдин Джеко, 72') Лион: Лукас Перри, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Саэль Кумбеди (Дуйе Чалета-Цар, 68'), Корентин Толиссо (Жордан Верету, 79'), Неманья Матич, Жорж Микаутадзе (Эрнест Нуама, 79'), Малик Мартен Фофана (Александр Ляказетт, 43'), Райан Шерки, Саид Бенрахма Предупреждения: Саэль Кумбеди (31'), Ирфан Кавечи (32'), Мусса Ньякат (45 + 6'), Александр Ляказетт (50'), Юсуф Акчичек (64'), Софьян Амрабат (72'), Дуйе Чалета-Цар (74'), Корентин Толиссо (77'), Брайт Осави-Самуэль (87')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    По итогам этого матча «Лион» набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Европы. В активе «Фенербахче» теперь девять очков и 19-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сибирь» наберет очки даже в Казани?
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Джокович обыграет Зверева и выйдет в финал Australian Open?
  • Джокович — Зверев. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Вашингтон» не упустит возможность отобрать очки у аутсайдера
  • «Сиэтл» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 24 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Джокович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арока — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осер — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры