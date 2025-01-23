«Фенербахче» — «Лион»: счет матча 0:0, обзор

В матче седьмого тура общего этапа Лиги Европысыграли вничью.

Турецкая и французская команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Фенербахче — Лион 0:0 Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Александр Джику, Чаглар Сёюнджю, Юсуф Акчичек, Брайт Осави-Самуэль, Софьян Амрабат, Фред, Себастьян Шиманьски, Ирфан Кавечи (Аллан Сент-Максимен, 59'), Душан Тадич (Cengiz Under, 82'), Юссеф Эн-Несири (Эдин Джеко, 72') Лион: Лукас Перри, Абнер Винисиус, Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Саэль Кумбеди (Дуйе Чалета-Цар, 68'), Корентин Толиссо (Жордан Верету, 79'), Неманья Матич, Жорж Микаутадзе (Эрнест Нуама, 79'), Малик Мартен Фофана (Александр Ляказетт, 43'), Райан Шерки, Саид Бенрахма Предупреждения: Саэль Кумбеди (31'), Ирфан Кавечи (32'), Мусса Ньякат (45 + 6'), Александр Ляказетт (50'), Юсуф Акчичек (64'), Софьян Амрабат (72'), Дуйе Чалета-Цар (74'), Корентин Толиссо (77'), Брайт Осави-Самуэль (87')

Календарь и таблица Лиги Европы

По итогам этого матча «Лион» набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Европы. В активе «Фенербахче» теперь девять очков и 19-я строчка.