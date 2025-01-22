ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мауро ИкардиИкарди, Гримальдо и еще 7 забытых воспитанников «Барсы», которые засияли в других клубах
  • 22:15
    • «Реал» — «РБ Зальцбург»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
  • 22:09
    • Холанн и Де Брейне — в стартовом составе «Ман Сити» на матч против ПСЖ
  • 21:39
    • Глава «Зенита» сообщил о переходе Клаудиньо в «Аль-Садд»
  • 21:29
    • Официально: Селихов покинул «Спартак»
    Все новости спорта

    «Реал» — «Зальцбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Мадридский «Реал» примет «Зальцбург» в матче 7-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится 22 января в 23:00 мск на «Сантьяго Бернабеу».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Реал» в прошлом матче поиздевался над «Лас-Пальмас», выиграв 4:1. Таким образом, у хозяев есть все шансы продолжить успешную серию. В Лиге чемпионов последним результатом перед паузой была победа над «Аталантой» со счетом 3:2. В оставшихся турах «Реалу» нужно набирать максимум очков, чтобы попытаться выйти в 1/8 финала напрямую без плей-офф.

    «Зальцбург» с 3 очками на счету пасет задних и, скорее всего, после этого тура окончательно попрощается с турниром в текущем сезоне. Гости выиграли только одну встречу из шести. В недавних матчах ЛЧ австрийцы потерпели поражения 0:5 от «Байера» и 0:3 от ПСЖ.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты для ставок:

    • Аналитики LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.40.

    • Букмекеры дают следующие коэффициенты на игру: 1.07 на победу «Реала», 14.5 на ничью и 33.0 на победу «Зальцбурга».

    • Искусственный интеллект полагает, что «Реал» не оставит мокрого места от «Зальцбурга» и разгромит соперника со счетом 5:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» рассчитывать на очки в Париже?
  • ПСЖ — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Сливочные» не оставят и следа от австрийцев
  • «Реал Мадрид» — «Ред Булл Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» разгромить хорватов?
  • «Арсенал» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 22 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры