«Реал» в прошлом матче поиздевался над «Лас-Пальмас», выиграв 4:1. Таким образом, у хозяев есть все шансы продолжить успешную серию. В Лиге чемпионов последним результатом перед паузой была победа над «Аталантой» со счетом 3:2. В оставшихся турах «Реалу» нужно набирать максимум очков, чтобы попытаться выйти в 1/8 финала напрямую без плей-офф.
«Зальцбург» с 3 очками на счету пасет задних и, скорее всего, после этого тура окончательно попрощается с турниром в текущем сезоне. Гости выиграли только одну встречу из шести. В недавних матчах ЛЧ австрийцы потерпели поражения 0:5 от «Байера» и 0:3 от ПСЖ.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты для ставок:
- Аналитики LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.40.
- Букмекеры дают следующие коэффициенты на игру: 1.07 на победу «Реала», 14.5 на ничью и 33.0 на победу «Зальцбурга».
- Искусственный интеллект полагает, что «Реал» не оставит мокрого места от «Зальцбурга» и разгромит соперника со счетом 5:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.
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