Мадридскийприметв матче 7-го тура Лиги чемпионов. Встреча состоится 22 января в 23:00 мск на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» в прошлом матче поиздевался над «Лас-Пальмас», выиграв 4:1. Таким образом, у хозяев есть все шансы продолжить успешную серию. В Лиге чемпионов последним результатом перед паузой была победа над «Аталантой» со счетом 3:2. В оставшихся турах «Реалу» нужно набирать максимум очков, чтобы попытаться выйти в 1/8 финала напрямую без плей-офф.

«Зальцбург» с 3 очками на счету пасет задних и, скорее всего, после этого тура окончательно попрощается с турниром в текущем сезоне. Гости выиграли только одну встречу из шести. В недавних матчах ЛЧ австрийцы потерпели поражения 0:5 от «Байера» и 0:3 от ПСЖ.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты для ставок:

Аналитики LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.40.

предложили свой прогноз с коэффициентом 2.40. Букмекеры дают следующие коэффициенты на игру: 1.07 на победу «Реала», 14.5 на ничью и 33.0 на победу «Зальцбурга».

Искусственный интеллект полагает, что «Реал» не оставит мокрого места от «Зальцбурга» и разгромит соперника со счетом 5:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Зальцбург» смотрите на LiveCup.Run.

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