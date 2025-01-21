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    Карпин: Все прибыли в нормальном состоянии для этого времени

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о состоянии футболистов команды на сборах.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Все прибыли в нормальном состоянии для этого времени. Никто не удивил в плохом или хорошем смысле и никто не расстроил. Всё в рабочем режиме, ничего сверхъестественного не происходит.

    Естественно, что выводов абсолютно никаких. Выводы будут к концу февраля, когда мы будем уже готовиться непосредственно к официальным матчам. Сейчас просто идет подготовка, набор формы, кто‑то в лучшем состоянии, кто‑то в худшем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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