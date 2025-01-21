Карпин: Все прибыли в нормальном состоянии для этого времени

Главный тренервысказался о состоянии футболистов команды на сборах.

«Все прибыли в нормальном состоянии для этого времени. Никто не удивил в плохом или хорошем смысле и никто не расстроил. Всё в рабочем режиме, ничего сверхъестественного не происходит.

Естественно, что выводов абсолютно никаких. Выводы будут к концу февраля, когда мы будем уже готовиться непосредственно к официальным матчам. Сейчас просто идет подготовка, набор формы, кто‑то в лучшем состоянии, кто‑то в худшем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.