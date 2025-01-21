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    Стали известны подробности перехода Хусанова в «Ман Сити»

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    Представитель новобранца «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова футбольный агент Гайрат Хасбиуллин рассказал подробности трансфера защитника в стан «горожан» и когда к нему был впервые проявлен интерес со стороны чемпиона АПЛ.

    Абдукодир Хусанов
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    Абдукодир Хусанов

    «В конце ноября 2024 года впервые стало известно об интересе со стороны "Манчестер Сити". До нас доходила информация о присутствии скаутов. "Ланс" сообщал, что "Сити" активно интересуется. В начале декабря пошли уже серьезные разговоры.

    Вообще, там около 12 клубов АПЛ выразили интерес. Было понятно, что среди них окажется и "Сити". Другое дело, что не все клубы могли позволить себе сейчас сделать предложение, потому что испытывали ограничения из-за финансового фэйр-плей. У "Сити" такой проблемы не было, поэтому быстро уговорили "Ланс". Оставалось только с нами договориться.

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    • В целом трансфер получился стремительным — было большое желание и "Ланса", и "Сити". Сложнее попасть из белорусского "Энергетика" во французский "Ланс". Договориться о трансфере не так тяжело, когда тебя за день атакуют три-четыре клуба», — сказал Хасбиуллин «Чемпионату».

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