Сенников — об уходе Артура и Вендела из «Зенита»: Засиделись, мотивации у них уже нет

Футбольный экспертподелился мнением о последних трансферах

Напомним, что сегодня, 20-го января пресс-служба клуба объявила о переходе полузащитника команды Артура в «Ботафого». Состав «Зенита» пополнил вингер Луис Энрике, а игрок «сине-бело-голубых» Вендел покинет команду после окончания нынешнего сезона.

«Как оценю трансфер Луиса Энрике в "Зенит"? Не знаю, насколько это целесообразно, все-таки покупка достаточно дорогая. У питерцев и так длинная скамейка. Педро и Артур почти не играют. Нужно сделать оптимальный состав, чтобы дорогостоящие футболисты все-таки выходили на поле. Есть еще русские ребята. Горшков, Волков не играют. Не исключаю, что кого-то отдадут в аренду.

Правильное ли решение отпустить Артура и Вендела? Они достаточно времени провели в команде. Уже засиделись. Мотивации у них уже нет. Значит, надо куда-то переходить: или в Европу, или ехать домой. Они тоже понимают, что надо что-то менять», — цитирует Сенникова издание Евро-Футбол.Ру.

В нынешнем сезоне Артур провел за «Зенит» 11 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи. Вендел отметился забитым мячом и 8-ю ассистами в 15-и встречах.