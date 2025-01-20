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    Сенников — об уходе Артура и Вендела из «Зенита»: Засиделись, мотивации у них уже нет

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    Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился мнением о последних трансферах «Зенита».

    Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого»
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    Артур перешел из «Зенита» в «Ботафого»

    Напомним, что сегодня, 20-го января пресс-служба клуба объявила о переходе полузащитника команды Артура в «Ботафого». Состав «Зенита» пополнил вингер Луис Энрике, а игрок «сине-бело-голубых» Вендел покинет команду после окончания нынешнего сезона.

    «Как оценю трансфер Луиса Энрике в "Зенит"? Не знаю, насколько это целесообразно, все-таки покупка достаточно дорогая. У питерцев и так длинная скамейка. Педро и Артур почти не играют. Нужно сделать оптимальный состав, чтобы дорогостоящие футболисты все-таки выходили на поле. Есть еще русские ребята. Горшков, Волков не играют. Не исключаю, что кого-то отдадут в аренду.

    Правильное ли решение отпустить Артура и Вендела? Они достаточно времени провели в команде. Уже засиделись. Мотивации у них уже нет. Значит, надо куда-то переходить: или в Европу, или ехать домой. Они тоже понимают, что надо что-то менять», — цитирует Сенникова издание Евро-Футбол.Ру.

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    • В нынешнем сезоне Артур провел за «Зенит» 11 матчей, забил гол и сделал 2 голевые передачи. Вендел отметился забитым мячом и 8-ю ассистами в 15-и встречах.

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