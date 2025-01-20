Кержаков — про Дзюбу: Я не продлевал карьеру ради рекордов

Бывший нападающий «Зенита»рассказал, как он относится к стремлениюпобить его рекорд по голам за сборную России.

«Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнерам.

У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушел тогда, когда захотел, и я не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артем к этому стремится», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Дзюба с сентября 2024 года выступает за «Акрон». Соглашение 36-летнего нападающего с клубом рассчитано до лета 2025 года.